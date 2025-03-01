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Абхазия Информ

СК РОССИИ РАССЛЕДУЕТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УГРОЗ ГРАЖДАНАМ РОССИИ В АБХАЗИИ

Новости Суббота, 01 марта 2025 23:06
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СК РОССИИ РАССЛЕДУЕТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УГРОЗ ГРАЖДАНАМ РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 1 марта 2025. Абхазия-Информ. Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье терроризм».

«Как ранее сообщалось, СК России расследует уголовное дело по факту угроз гражданам России абхазской, армянской и русской национальностей, являющихся также гражданами Абхазии. В расследовании есть серьёзные подвижки. В частности, в нем появились, кроме ранее названных, новые подозреваемые. Расследование продолжается.

Сегодня в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Республике Абхазия произошли новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии. Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями.

В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Республики Абхазия. Часть нападавших задержана. Значительная часть подозреваемых установлена, совместно российскими и абхазскими правоохранителями. Идет активная работа по задержанию всех причастных», – заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 01 марта 2025 23:27

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