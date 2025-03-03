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Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЕНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Понедельник, 03 марта 2025 15:29
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ОБЪЯВЛЕНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 3 марта 2025. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия объявила окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия.

Общее количество бюллетеней, полученных на участке – 138 618.

Общее количество погашенных бюллетеней – 38 193.

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 143 651.

Общее число избирателей, получивших бюллетени для голосовании – 100 413.

Общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 100 412.

Ардзинба Адгур Амиранович получил 41 708 голосов избирателей.

За Гунба Бадру Зурабовича проголосовало 54 954 избирателя.

Общее число голосов, поданных против всех кандидатов – 2 065.

Общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 1 687.

По результатам повторного голосования по выборам президента Республики Абхазия Центральная избирательная комиссия решила:

Избранным президентом Республики Абхазия считать Гунба Бадру Зурабовича.

Избранным вице-президентом Республики Абхазия считать Бигвава Беслана Владимировича.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 03 марта 2025 16:20

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