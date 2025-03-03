ОБЪЯВЛЕНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 3 марта 2025. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия объявила окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия.
Общее количество бюллетеней, полученных на участке – 138 618.
Общее количество погашенных бюллетеней – 38 193.
Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 143 651.
Общее число избирателей, получивших бюллетени для голосовании – 100 413.
Общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 100 412.
Ардзинба Адгур Амиранович получил 41 708 голосов избирателей.
За Гунба Бадру Зурабовича проголосовало 54 954 избирателя.
Общее число голосов, поданных против всех кандидатов – 2 065.
Общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 1 687.
По результатам повторного голосования по выборам президента Республики Абхазия Центральная избирательная комиссия решила:
Избранным президентом Республики Абхазия считать Гунба Бадру Зурабовича.
Избранным вице-президентом Республики Абхазия считать Бигвава Беслана Владимировича.
Последнее от Super User
- ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПОЗДРАВИЛА БАДРУ ГУНБА С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ
- ЛЕОН ЧЕРКЕЗИЯ ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ ПЕРВЕНСТВА МОСКВЫ ПО ДЗЮДО
- САНДРО ЦИМЦБА – ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА МОСКВЫ ПО БОКСУ
- ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С ИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА
- СЕРГЕЙ БАБУРИН: НАРОД АБХАЗИИ СВОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР СДЕЛАЛ ДАВНО, И ПОДТВЕРДИЛ ЕГО