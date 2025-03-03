ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПОЗДРАВИЛА БАДРУ ГУНБА С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ
Сухум. 3 марта 2025. Абхазия-Информ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунба с победой на выборах президента Абхазии.
«Победа на выборах свидетельствует о доверии к Вам соотечественников, признании Ваших компетенций, способности взять на себя функции лидера, принимать важные политические решения и нести за них ответственность. Убеждена, что Ваша деятельность на президентскому посту будет способствовать достижению общенационального согласия, обеспечению внутриполитической стабильности и эффективному решению задач социально-экономического развития Абхазии», – говорится в поздравительной телеграмме.
Последнее от Super User
- ОБЪЯВЛЕНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
- ЛЕОН ЧЕРКЕЗИЯ ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ ПЕРВЕНСТВА МОСКВЫ ПО ДЗЮДО
- САНДРО ЦИМЦБА – ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА МОСКВЫ ПО БОКСУ
- ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С ИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА
- СЕРГЕЙ БАБУРИН: НАРОД АБХАЗИИ СВОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР СДЕЛАЛ ДАВНО, И ПОДТВЕРДИЛ ЕГО