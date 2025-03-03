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Абхазия Информ

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПОЗДРАВИЛА БАДРУ ГУНБА С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ

Новости Понедельник, 03 марта 2025 16:25
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Сухум. 3 марта 2025. Абхазия-Информ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунба с победой на выборах президента Абхазии.

«Победа на выборах свидетельствует о доверии к Вам соотечественников, признании Ваших компетенций, способности взять на себя функции лидера, принимать важные политические решения и нести за них ответственность. Убеждена, что Ваша деятельность на президентскому посту будет способствовать достижению общенационального согласия, обеспечению внутриполитической стабильности и эффективному решению задач социально-экономического развития Абхазии», – говорится в поздравительной телеграмме.

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