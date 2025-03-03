КИРИЕНКО МОЖЕТ СТАТЬ КУРАТОРОМ ОТНОШЕНИЙ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 3 марта 2025. Абхазия-Информ . Первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко будет курировать в Кремле отношения России с Абхазией. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пять близких к администрации президента источника. До Кириенко за направление отвечал замруководителя АП Дмитрий Козак.

По информации двух анонимных собеседников, Кириенко назначили на эту позицию около месяца назад. Другой добавляет: «Он и управления в его подчинении осуществляют информационно-аналитическое сопровождение в текущий период». Официально эта информация не подтверждена.

«Ведомости» отмечают, что в конце января – начале февраля первый замглавы АП ездил в Абхазию. Там он встретился с и. о. президента Абхазии Валерием Бганбой и спикером Народного собрания Абхазии Лашей Ашубой.

В частности, стороны обсудили возобновление регулярного авиасообщения между Россией и республикой, а во время общения с журналистами Кириенко сказал, что РФ может помочь Абхазии в выстраивании кадровых конкурсов, подготовке инженерных кадров.

Напомним, 11 ноября в Абхазии вспыхнули протесты против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие потребовали от президента республики Аслана Бжании уйти в отставку, пригрозив создать в стране временное правительство. 19 ноября Бжания сложил полномочия. Исполнять обязанности главы государства до выборов назначили вице-президента Абхазии Гунбу.

В феврале в Абхазии прошли досрочные выборы президента. По итогам второго тура выборов Бадра Гунба набрал 54,73% голосов и стал избранным главой государства.

Оппозиционный кандидат, глава Абхазского народного движения Ардзинб Адгур набрал 41,54%. Вчера президент России Владимир Путин поздравил Гунбу с избранием на пост главы государства. Российский лидер рассчитывает на укрепление дружественных и союзнических российско-абхазских отношений.