РОССИЙСКАЯ ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВ ПРЕДСТАВИЛА В СУХУМЕ ВЫСТАВКУ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ АБХАЗИИ И КРЫМА
Сухум. 3 марта 2025. Абхазия-Информ. В столице Абхазии в Государственном театре им. Чанба проходит выставка «Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма». Проект подготовлен Российской галереей искусств. Выставка о современном искусстве этих регионов организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Абхазия.
По словам директора музейно-выставочного центра «Российская галерея искусств» Виталия Зотова, проект «Два берега» направлен на объединение молодых авторов и создание новой площадки для культурного диалога. Руководитель музея подчеркнул, что выставка поможет обозначить точки пересечения в творчестве и видении современных художников двух стран.
Экспозиция демонстрирует более 40 произведений современных авторов из разных уголков побережья Черного моря. Молодое искусства Крыма представлено работами участников арт-школы академического искусства, проведенной в сентябре 2023 года на площадке арт-кластера «Таврида». Художникам было предложено метафорически раскрыть тему света в трех плоскостях, изобразив внутренний, наружный и сакральный свет.
В свою очередь, молодые творцы, представляющие абхазское побережье, в своих картинах обратились к богатству местной природы с ее насыщенными красками и колоритными образами. В их работах органично сочетаются классические методы и современные практики, позволяющие по-новому взглянуть на живописную традицию региона.
Об этом сообщает Министерство культуры России.
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