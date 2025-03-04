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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ СЕРГЕЯ БАГАПШ В СЕЛЕ ДЖГЯРДА

Новости Вторник, 04 марта 2025 17:46
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БАДРА ГУНБА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ СЕРГЕЯ БАГАПШ В СЕЛЕ ДЖГЯРДА

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ. И исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу второго президента Абхазии Сергея Багапш в селе Джгярда Очамчырского района.

Сегодня Сергею Васильевичу исполнилось бы 76 лет.

В возложении приняли участие избранный вице-президентом Беслан Бигвава, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты Парламента, члены Правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, жители района, школьники, представители общественности.

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