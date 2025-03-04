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Абхазия Информ

БУДЕТ СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Новости Вторник, 04 марта 2025 17:41
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Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ. Для проведения мероприятий ко дню рождения первого президента Абхазии, которые состоятся 14 мая, будет создана специальная комиссия.

«Мною подписано распоряжение о создании государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба. Прошу немедленно приступить к разработке программы, у нас осталось очень мало времени. Это важное знаковое событие», – подчеркнул и.о. президента Бадра Гунба.

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