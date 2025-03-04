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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВОЗЛОЖЕНИИ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ ПАМЯТИ В.Г. АРДЗИНБА

Новости Вторник, 04 марта 2025 17:31
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Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ. Сегодня день памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Он ушел из жизни 15 лет назад после тяжелой болезни.

Почтить память и возложить цветы к мемориалу в селе Нижняя Эшера пришли и.о. президента Абхазии Бадра Гунба, избранный вице-президентом Беслан Бигвава, депутаты Парламента, члены Правительства, представители политических и общественных организаций Абхазии.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 04 марта 2025 17:41

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