БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВОЗЛОЖЕНИИ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ ПАМЯТИ В.Г. АРДЗИНБА

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ. Сегодня день памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Он ушел из жизни 15 лет назад после тяжелой болезни.

Почтить память и возложить цветы к мемориалу в селе Нижняя Эшера пришли и.о. президента Абхазии Бадра Гунба, избранный вице-президентом Беслан Бигвава, депутаты Парламента, члены Правительства, представители политических и общественных организаций Абхазии.