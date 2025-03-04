76 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сергей Багапш был не только известным политическим деятелем в истории нашей республики, но и занимал высокие должности с момента обретения независимости Абхазией.

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ . Сегодня исполнилось бы 76 лет Сергею Васильевичу Багапш, второму президенту Республики Абхазия.

Сергей Васильевич прошел путь от рабочего до президента. Дважды избираясь на пост главы государства, он тем самым доказал, что завоевал доверие народа.

Именно при Сергее Васильевиче экономика государства начала развиваться, а Абхазия – активнее проявлять себя на международной арене.

Более того, имя Сергея Багапш навсегда связано с признанием независимости нашей республики Россией и другими странами.

Его безвременный уход из жизни стал тяжёлой утратой для всего народа Абхазии.

Сергей Багапш навсегда останется в наших сердцах, как истинный патриот и человек редкой справедливости и неукоснительной ответственности перед своим народом и государством.