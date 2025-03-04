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Абхазия Информ

ПАМЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Новости Вторник, 04 марта 2025 17:01
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ПАМЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ4 марта исполняется 15 лет с дня смерти выдающегося государственного и политического деятеля, основателя современного абхазского государства и первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба (1945-2010 гг.).

Он пришел в политику Абхазии в один из наиболее трудных моментов ее истории. Став руководителем страны, Владислав Григорьевич зарекомендовал себя, не только как политический, но и духовный вождь своего народа, сыграв значительную роль в становлении абхазской государственности.

Борьба за права и свободы нашей республики стала смыслом всей его жизни.

Владислав Ардзинба всегда был готов нести полную ответственность за судьбу нации, как во время Отечественной войны народа Абхазии, так и в трудные послевоенные годы.

Вклад Владислава Григорьевича в историю страны трудно переоценить, и память о нем сохраняется в наших сердцах.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 04 марта 2025 17:06

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