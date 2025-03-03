БАДРА ГУНБА: МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА И ЕГО УКРЕПЛЕНИЯ

По его словам, предвыборная кампания была непростой, но, несмотря на все сложности, она показала, что мы – демократическое общество.

Гунба поблагодарил членов ЦИК за профессиональную работу, а также правоохранительные органы за то, что не допустили столкновений между сторонниками кандидатов.

«Мы с Бесланом Владимировичем (избранный вице-президент Бигвава – прим ред. АП, понимаем, какая ответственность ложится на наши плечи. Мы готовы реализовывать все то, о чем говорилось во время нашей предвыборной кампании. Наша программа, представленная абхазскому избирателю, должна получить реальное воплощение в нашей деятельности. Для нас очень важно быть понятыми не только для тех, кто поверил в нас и поддержал нас. Для нас очень важно, чтобы каждый гражданин нашей страны поверил в нас, в нашу команду», – сказал Гунба.

Избранный вице-президент Абхазии Беслан Бигвава также поблагодарил всех, кто проголосовал на выборах президента.

«Выборы были сложными, но мы все это преодолели. Я хочу поблагодарить и тех, кто голосовал против нас. Мы – один народ. Мы готовы работать со всеми, кто может принести пользу нашему государству», – сказал Бигвава.

Бадра Гунба ответил на вопросы журналистов о возможном диалоге с оппозицией, работе со СМИ, взаимоотношениях с Россией, а также о том, какие ждут последствиях тех, кто напал в день голосования 1 марта на избирательный участок в Цандрипрше, о планируемых кадровых назначениях.

«Мы должны забыть все политические обиды в адрес своих политических оппонентов. Я говорю честно и искренне, у меня нет обиды ни к одному человеку, ни к одному гражданину нашей страны, который поддерживал не нашу команду, а других кандидатов, это нормальный процесс. Нам всем нужно созидать вместе. Нам всем вместе необходимо укреплять нашу государственность… Мы все должны действовать в интересах нашего государства. Что касается того, что произошло на одном из избирательных участков (в Цандрипше – прим. ред. АП,) мной уже даны поручения правоохранительным органам разобраться с этим инцидентом. Виновные в случившемся должны понести наказание по закону. Никакого спуску в отношении тех, кто нарушал закон, мы не дадим», – сказал он.

На вопрос о том, как будут выстраиваться отношения с абхазскими СМИ, Бадра Гунба ответил: «В рамках предвыборной кампании мы не позволили себе никаких высказываний в адрес представителей СМИ, у которых была другая точка зрения. Взаимоотношения со СМИ – это очень важное направление. Через СМИ мы сможем доносить до наших граждан информацию о том, чем занимается исполнительная власть».

Бадра Гунба также высказался о возможном диалоге с оппозицией: «Что касается отношений с политическими партиями и штабами, которые оппонировали нам на выборах, я не вижу никаких преград, которые препятствовали бы нашим контактам ради достижения главной цели – укрепления государственности. Я нацелен на взаимодействие в интересах Абхазии. Готовность к нему должны продемонстрировать обе стороны. Мы готовы. Сохранение всего того, чего достиг наш народ – это самая главная цель».

Гунба сообщил журналистам о том, что подписал заявление Валерия Бганба о сложении им полномочий исполняющего обязанности премьер-министра. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен и.о. вице-премьера Валерий Делба.

Сам Гунба до инаугурации будет исполнять обязанности президента.

«В соответствии с Конституцией, я ушел в отпуск на период проведения предвыборной кампании. Сегодня этот отпуск завершился, я вышел на работу, исполняю обязанности президента страны до инаугурации», – сказал Бадра Гунба.

На вопрос, будет ли дана оценка работе и.о. президента Валерия Бганба Гунба сказал: «Я считаю, что требуется аудит и оценка деятельности не одного человека персонально. Нам необходимо обязательно проанализировать все те шаги, которые были осуществлены ранее. Своё заключение, своё видение мы дадим немного позже».

Бадре Гунба был также задан вопрос об экс-президенте Аслане Бжания, который одним из первых поздравил его с победой на выборах.

«Многие в этот вечер пришли поздравить, также и экс-президент Аслан Бжания. Это нормально, когда у людей сохраняются теплые человеческие взаимоотношения. Но это ни в коем случае не означает, что с этим поздравлением связаны некие политические обязательства. Считаю, что такого рода интерпретация – это попытка навязать нашему обществу мысль о несамостоятельности избранного президента. Давайте, мы уйдём от предвыборной риторики и будем заниматься реальными делами, которых у нас достаточно», – сказал Гунба.

На вопрос, намерен ли избранный президент воспользоваться советом российского политика Сергея Бабурина и пригласить работать в свою команду представителей других кандидатов в президенты, Гунба сказал: «Я благодарен за совет опытных людей. Кстати говоря, я, пользуясь случаем, благодарю Сергея Николаевич Бабурина и многих других людей, которые все эти 30 лет искренне сопереживают народу Абхазии, абхазской государственности. Поэтому для нас очень важно мнение наших друзей, друзей Абхазии. В этом смысле это не только мнение наших друзей. Я считаю, что многие политические и предвыборные противоречия должны остаться в прошлом. Нам всем вместе предстоит реализовывать конкретные планы по укреплению нашей государственности. У меня есть определённое видение того, как это делать. Надеюсь, что наши коллеги готовы будут вместе реализовывать те планы, которые мы наметили».

«Мы понимаем слабые стороны нашего законодательства. У нас есть ряд своих предложений и поправок, которые мы намерены напрямую направить в Парламент без создания каких-либо новых рабочих групп (По конституционной реформе – прим. ред. АП)», – сказал Бадра Гунба, отвечая на вопрос о перспективах конституционной реформы в Абхазии.

Гунба назвал неправдой информацию, появляющуюся в соцсетях о том, что после выборов Российская Федерация перестанет оказывать помощь Абхазии.

Он подчеркнул важность наращивания взаимоотношений с Россией по всем отраслям и направлениям.

«Вы знаете, что у нас проблемы практически по всем направлениям, но самое главное, то, с чем мы сталкиваемся в первую очередь, это энергетическая отрасль, это медицина, это образование. Я считаю, что готовность наших российских коллег – это хороший сигнал», – заявил Гунба.

Об этом сообщает Апсныпресс.