ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НАПАДЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района по факту событий, имевших место на избирательном участке 5 округа 14 «Цандрыпшский», расположенном в средней школе №2 им. Н. З. Багателия по ул. Октябрьская в пос. Цандрыпш Гагрского района, возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 ст.136, части 1 ст.217 и части 2 ст.320 Уголовного Кодекса Республики Абхазия, т.е. по факту воспрепятствования работе избирательной комиссии, соединенное с угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору; угроза применения насилия, опасного для жизни, в отношении представителей власти; незаконный оборот огнестрельного оружия.