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Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ НАРКОТИКИ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Вторник, 04 марта 2025 18:16
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ИЗЪЯТЫ НАРКОТИКИ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники оперативного подразделения т/п «Псоу», совместно с сотрудниками УКОН МВД, в зоне таможенного контроля, по подозрению в незаконном обороте наркотиков на территории Республики Абхазия, было остановлено транспортное средство марки «Toyota Vitz», под управлением гражданина Российской Федерации Селимянова Дениса Денисовича, проживающий по адресу: г. Сочи, с. Верхнее Веселое, ул. Бригада, дом 43.

В ходе личного досмотра было обнаружено и изъято 9 заизолированных свертков с наркотическим средством «Мефедрон» масса средства составляет 27, 647 г.

Также в ходе досмотра транспортного средства в салоне было обнаружено и изъято 9 заизолированных свертка с наркотическим средством «Мефедрон» весом 27,195 г. (справка ЭКЦ МВД РА от 06.02.2025 г.).

Дополнительно гражданин Селимянов указал места сделанных им «тайных закладок» в Сухуме по Кодорскому шоссе, где на разных участках было обнаружено и изъято 4 заизолированных свертка с наркотическим средством «Мефедрон» весом 12, 977 г. (справка ЭКЦ МВД РА от 05.02.2025 г.).

Общая масса наркотического средства «Мефедрон» изъятого составляет 67,819 г. Селимянов был задержан и водворен в ИВС МВД Республики Абхазия. Материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования МВД для принятия процессуального решения.

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Ранее, в ходе реализации оперативной информации, сотрудники оперативного подразделения т/п «Псоу», совместно с сотрудниками УКОН МВД в зоне таможенного контроля, на пешеходной линии, был задержан и досмотрен гражданин Республики Абхазия Бигвава Руслан Раулиевич, 28.03.1976 года рождения, проживающий по адресу: Сухумский район, село Баслата, ул. Чанба, д.166, кв. 19.

Во время личного досмотра был обнаружен полиэтиленовый сверток красного – белого цвета, внутри которого содержалось белое порошкообразное вещество. Данный сверток был изъят и направлен на экспертизу.

Согласно заключению ЭКЦ МВД РА от 01.03.2025 г., представленное на исследование вещество является наркотическим средством «Метадон»», масса средства составляет 36,557 г.

Бигвава Р.Р.. был задержан и водворен в ИВС МВД Республики Абхазия. Материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования МВД для принятия процессуального решения.

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Также в ходе реализации оперативной информации сотрудники оперативного подразделения т/п «Псоу», совместно с сотрудниками УКОН МВД, в зоне таможенного контроля, на пешеходной линии, был задержан и досмотрен гражданин Республики Абхазия Субботин Роман Омарович, 28.08.1998 года рождения, зарегистрированный по адресу: пос. Агудзера, д.99, кв. 13.

Во время личного досмотра в кармане брюк был обнаружен прозрачный полиэтиленовый сверток, внутри которого содержались три красных заизолированных свертка с белым веществом. Данный сверток был изъят и направлено на экспертизу.

Согласно заключению ЭКЦ МВД РА от 20.02.2025 г., представленное на исследование вещество является наркотическим средством «Метадон», масса средства составляет 2, 629 г.

Гражданин Субботин Р.О. задержан и водворен в ИВС МВД Республики Абхазия. Материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования МВД для принятия процессуального решения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 04 марта 2025 18:21

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