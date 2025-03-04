Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ . Состоялось очередное рабочее заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Был рассмотрен проект закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия», который разработан в целях восполнения законодательного пробела о регулировании развития малого и среднего предпринимательства.

Рассмотрев данный законопроект, члены комитета приняли решение вынести его на заседание сессии для принятия в первом чтении.

В рамках повестки дня заседания депутаты рассмотрели проект закона «О закупах», который по мнению автора, объемно регламентирует процедуры и правила проведения государственных закупок.

Членами комитета было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии для принятия его в первом чтении.

Также обсуждался законопроект «О государственно-частном партнерстве», направленный на привлечение инвестиций в экономику Республики Абхазия и регулирует общественные отношения, складывающиеся в процессе подготовки и реализации проекта государственно-частного партнерства, заключения, исполнения и расторжения соглашения о государственно-частном партнерстве.

По итогам обсуждения принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии для принятия его в первом чтении.