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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Вторник, 04 марта 2025 18:22
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ. Состоялось очередное рабочее заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Был рассмотрен проект закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия», который разработан в целях восполнения законодательного пробела о регулировании развития малого и среднего предпринимательства.

Рассмотрев данный законопроект, члены комитета приняли решение вынести его на заседание сессии для принятия в первом чтении.

В рамках повестки дня заседания депутаты рассмотрели проект закона «О закупах», который по мнению автора, объемно регламентирует процедуры и правила проведения государственных закупок.

Членами комитета было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии для принятия его в первом чтении.

Также обсуждался законопроект «О государственно-частном партнерстве», направленный на привлечение инвестиций в экономику Республики Абхазия и регулирует общественные отношения, складывающиеся в процессе подготовки и реализации проекта государственно-частного партнерства, заключения, исполнения и расторжения соглашения о государственно-частном партнерстве.

По итогам обсуждения принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии для принятия его в первом чтении.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 04 марта 2025 18:27

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