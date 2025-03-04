САНДРО ЖИБА ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРО НА ПЕРВЕНСТВЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Новости Вторник, 04 марта 2025 18:30
Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ. Сандро Жиба стал серебряным призером первенства Южного федерального округа России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Спортсмен выступал в весовой категории 48 кг и завоевал путевку на первенство России.
Тренируют спортсмена Игорь Берая и Мераб Хашба.
Соревнования проходили в городе Элиста. Спортивное событие собрало 227 юных спортсменов из Республики Калмыкия, Адыгеи, Крыма, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей и Краснодарского края.