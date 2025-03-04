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Абхазия Информ

РЕКОРДНЫЕ ПОСТАВКИ МИМОЗЫ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 04 марта 2025 18:36
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РЕКОРДНЫЕ ПОСТАВКИ МИМОЗЫ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ. В преддверии праздника из Абхазии в Россию начали ввозить самые крупные партии мимозы (акации серебристой). На таможенном посту МАПП Адлер контроль прошли порядка 350 тонн «золотых» букетов. За последние сутки ввезено почти 50 тонн цветов. Объем поставок цветочной продукции на сегодняшний день уже превысил прошлогодние показатели сезона более чем на 100 тонн.

Теплая погода в этом году способствовала более раннему цветочному сезону, который стартовал в конце января. Предприниматели везут мимозу в Краснодар, Ростов, Москву и другие города страны. Небольшими букетами граждане провозят цветы для личных целей.

Нежные и хрупкие цветы мимозы требуют бережного отношения при перевозке. Для транспортировки мимозу упаковывают в коробки и перевозят в условиях низкого температурного режима. Цветочный груз проходит контроль в приоритетном порядке. Современные технические средства таможенного контроля позволяют проводить таможенные операции без выгрузки товарных партий, быстро и эффективно.

Основные поставки мимозы продлятся до конца этой недели. В 2024 г. из Абхазии ввезли 240 тонн «золотых» букетов.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 04 марта 2025 18:53

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