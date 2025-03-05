РОБЕРТ КИУТ: БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

«Прежде всего, хочу отметить, что задержание преступников на КПМ «Мюссера» связано с грубым нарушением закона нашей страны на избирательном участке поселка Цандрыпш, когда общеопасным способом, угрожая жизни десятков человек, находившихся там в день выборов президента, группа вооруженных людей ворвалась в помещение для голосования», – подчеркнул он.

Глава МВД отметил, что на избирательном участке находились преимущественно женщины, которых преступники не только оскорбляли, но и открыли стрельбу. Сотрудники милиции, обеспечивающие правопорядок в день выборов, самоотверженно стали на защиту граждан, несмотря на значительное численное превосходство преступников.

По словам и. о. министра, после того как нападавшие устроили беспорядки на участке, они покинули место преступления и направились в сторону Гудауты. По дороге их попытались остановить сотрудники Бзыпского контрольно-пропускного поста. Но законным требованиям представителей власти преступники не подчинились. На КПМ их ждал усиленный состав милиционеров, оперативно отреагировавших на нарушение закона. Несколько раз приближавшихся на автомашинах правонарушителей предупреждали сделать остановку на посту.

«После неподчинения и попытки преступников продолжить путь были сделаны предупредительные выстрелы. Наши сотрудники действовали согласно закону о милиции, который четко регламентирует действия сотрудника в случае угрозы его жизн», – сказал Роберт Киут.

Он отметил, что видеоматериалы показывают, что сотрудников пытались сбить автомобили, в то время как действия сотрудников были в рамках закона.

Киут особо подчеркнул, что действия преступников на избирательном участке в Цандрипше «были направлены на срыв выборов президента страны и, как следствие, на дестабилизацию обстановки».

В этой связи глава МВД заверил, что милиция была и остается вне политики, вся ее деятельность направлена на обеспечение правопорядка, на борьбу с криминалом.

Он также отметил, что один из нападавших на мирных граждан находился в розыске как ранее уже применявший оружие в отношении сотрудника милиции, исполнявшего свой профессиональный долг.

«Все это не останется безнаказанным… Борьба с преступностью будет продолжена», – заверил Роберт Киут.