ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «ОБРАЗ РОССИИ И СНГ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ»

Сухум. 5 марта 2025. Абхазия-Информ . В рамках госзадания Минобрнауки РФ с 1 октября по 1 декабря 2024 года в Абхазии проводилось социологическое исследование «Образ России и СНГ в представлении молодежи Абхазии». Исследование с выборкой респондентов в 1100 человек провёл Центр «Дипломатия знаний» РГГУ вместе с партнёром по социологическим исследованиям АНО «НОВАЯ ЭРА».

Задачей команды исследователей было определить представления молодежи Абхазии о будущем своей страны и российско-абхазских отношений, а также восприятие БРИКС и СНГ в абхазской молодежной среде.

Результаты показали, что подавляющее большинство молодых абхазов хотят дальнейшего развития отношений Абхазии и России – за укрепление российско-абхазских связей высказалось 96% респондентов. В сотрудничестве с БРИКС и СНГ оказались заинтересованы 87% и 86% респондентов.

Таким образом, БРИКС является наиболее популярным в среде абхазской молодежи международным объединением. Среди стран, к присутствию которых в Абхазии респонденты отнеслись бы положительно, следует выделить Китай – 85%, и Турцию – 83%.

Исследование показало устойчивость положительного отношения к России у молодых людей в Абхазии. Вместе с тем, есть запрос на более активное и конкретное взаимодействие в информационной и научной среде, включая образовательные проекты в некоммерческой сфере.

Центр «Дипломатия знаний» РГГУ выражает благодарность Совету молодых ученых при президенте Республики Абхазия, Государственному комитету по делам молодежи и спорту, Абхазскому государственному университету и Фонду международного делового сотрудничества за помощь в организации и проведении исследования.