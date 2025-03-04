РФ ПРЕДОСТАВИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ . Ситуация в энергетической отрасли остаётся сложной, сообщил и. о. первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба 3 марта на совещании в Кабинете министров под председательством и.о. президента Бадры Гунба.

«Низкая температура не способствует увеличению притока воды. Соответственно, в Джварском водохранилище минимальный уровень воды, а это для нас серьёзная проблема. В этой связи возникла угроза того, что нам придётся прибегнуть к очередному веерному отключению, о чём я докладывал вам. Благодаря вашим переговорам с руководством Российской Федерации мы уже вчера получили от российских коллег информацию, что ситуация ещё раз будет рассмотрена и необходимая дополнительная помощь в части увеличения объёмов перетока будет предоставлена», – сказал Нанба.

По его словам, благодаря уже предпринятым шагам и мерам удастся избежать веерных отключений.

«Нам необходимо продолжить работу по борьбе с незаконной добычей криптовалют», – сказал Гунба.

Он отметил, что будут определены новые лица ответственные за борьбу с майнингом, а также проведен анализ ситуации в отрасли для того, чтобы приступить к системному решению проблемы в отрасли.

Об этом сообщает Апсныпресс.