ТУРОПЕРАТОРЫ РАССКАЗАЛИ О СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ С ТУРИСТАМИ

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ . В Абхазии должна улучшиться обстановка для туристов из России после окончания выборов президента, на которых победил Бадра Гунба. Такое мнение высказали туроператоры. Туристическая ситуация в Абхазии должна улучшиться после президентских выборов, рассказали в РСТ, ссылаясь на мнение туроператоров «Турплатформа» и «Мультитур».

«Российский рынок в ожидании, как будет воспринята победа Бадры Гунба на выборах президента Абхазии. Он победил с хорошим преимуществом, тем не менее, хотим понять, будут ли какие-то действия со стороны оппозиции», – гендиректор «Турплатформы» Сергей Толчин.

Он передал, что сейчас ситуация в Абхазии следующая: часть туристов отказывается от отдыха из-за нестабильной политической обстановки, другая наоборот делает свой выбор в пользу республики из-за мазута в Анапе. Таким образом, туроператоры не наблюдают как роста бронирований, так и снижения. Со слов Сергея Толчина, в основном российские путешественники выбирают те отели, от отдыха в которых можно отказаться без больших потерь.

Представитель «Мультитур» Евгения Кизей надеется на то, что спрос на Абхазию будет расти независимо от ситуации в Краснодарском крае. Сегодня в республике строятся новые отели и гостиницы, учитывающие предпочтения российского туриста: в них есть шведский стол и бассейны. Именно такие объекты наиболее востребованы у путешественников из РФ.