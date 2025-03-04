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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 8-У МАРТА

Новости Вторник, 04 марта 2025 19:25
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 8-У МАРТА

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение об оказании содействия в подготовке и проведении на площади Свободы праздничного концерта 7 марта 2025 года с участием артистов абхазской и российской эстрады, посвящённой празднованию международного женского дня «Вам, любимые!» Концерт проводится по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтёры победы» при содействии Министерства культуры Абхазии.

Управлению культуры, Управлению по делам молодёжи и спорта и другим службам Администрации Сухума поручено оказать содействие организаторам в проведении концерта.

Концерт начнется в 17:00.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 04 марта 2025 19:30

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