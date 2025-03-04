В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 8-У МАРТА

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение об оказании содействия в подготовке и проведении на площади Свободы праздничного концерта 7 марта 2025 года с участием артистов абхазской и российской эстрады, посвящённой празднованию международного женского дня «Вам, любимые!» Концерт проводится по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтёры победы» при содействии Министерства культуры Абхазии.