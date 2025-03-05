ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ В КРЕМЛЕ С ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ БАДРОЙ ГУНБА

«Бадра Зурабович, рад Вас видеть и хочу лично поздравить с победой на выборах. 54,7% – это хороший результат при явке 70 процентов. Большой новизны для Вас нет, Вы давно работаете, до этого вице-президентом. Знаю, что избирательная компания шла достаточно бурно, с эмоциями, но главное, что народ пришел и высказал свои пожелания и предпочтения, особенно в характере отношений между Россией и Абхазией. Мы знаем о проблемах, которые нужно решать. Будем работать. Еще раз Вас поздравляю. Желаю всего самого доброго», – сказал Владимир Путин.

В свою очередь Бадра Гунба поблагодарил президента России за поздравления.

«Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Безусловно, в первую очередь хотел бы отметить, что именно благодаря Вашей поддержке народа Абхазии и Республики в целом сегодня Абхазия имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения, главным образом с Российской Федерацией.

Народ Абхазии помнит то историческое решение, которое принималось о признании абхазской государственности. Позвольте от народа Абхазии поблагодарить Вас за такое решение. Российская Федерация всегда была последовательна в своей поддержке. Это касается и военно-политической поддержки, и социальной, экономической поддержки, и народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку», – сказал Бадра Гунба.

«И в предвыборной кампании, и в своей деятельности я всегда считал приоритетом сотрудничество с главным нашим стратегическим союзником – Россией. У нас исторические, братские, экономические узы, которые мы намерены и дальше развивать.

У нас общая история, мы в этом году вместе отмечаем нашу общую победу в Великой Отечественной войне. Более 17 тысяч граждан нашей страны сложили головы на фронтах Великой Отечественной войны, 22 героя СССР были также выходцами из Абхазии, и мы чтим память тех людей, которые отстояли право развиваться народам Советского Союза.

Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас лично. Обращался к Вам по поддержке и реконструкции мемориальных комплексов Великой Отечественной войны из Президентского фонда. Вы поддержали эту программу, и каждая школа, каждое село Абхазии получила грант на восстановление объектов, которые напоминают о нашей Великой Победе. Также, пользуясь случаем, хотел бы сказать о том, что наши ребята и сегодня продолжают совместно бороться за нашу правду на полях специальной военной операции. У нас десятки ребят, которые сложили свои головы. Мы оказываем поддержку семьям погибших. Для нас это очень важно – хранить память этих людей. И Республика в целом за эти годы направила сотни тонн гуманитарного груза бойцам, которые сегодня выполняют особые задачи. В этом смысле для нас общая Победа и общее будущее», – отметил Бадра Гунба.

Он обратился к президенту России с просьбой поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока электроэнергии.

«Буквально в конце предыдущего года Абхазия из-за дефицита электроэнергии была вынуждена ввести веерные ограничения до 11 часов в сутки. Именно благодаря тому, что Вы оказали поддержку, нам удалось решить проблему энергодефицита, однако, объём гуманитарного перетока электроэнергии, предоставленный Абхазии, практически исчерпан. Энергодефицит сохранится ориентировочно до середины апреля», – сказал Гунба.

Владимир Путин в ходе встречи сообщил, что Россия поможет Абхазии с гуманитарными поставками электричества.

Бадра Гунба напомнил, что соглашение по двойному гражданству уже ратифицировано парламентами стран.

«Остается определить механизм, который позволит фактически начать предоставление двойного гражданства – российского гражданства – гражданам Республики Абхазия. Вы знаете, что благодаря вашей поддержке такого рода решение было принято и более 70% граждан нашей страны являются гражданами Российской Федерации. Есть люди, которые не успели воспользоваться такого рода возможностями, и, если такая возможность есть, мы бы хотели бы, чтобы такая программа была реализована», – сказал Гунба.

Владимир Путин заявил, что даст указания доработать вопросы по двойному российско-абхазскому гражданству.

Президент России поручит МВД РФ проработать вместе с абхазскими коллегами вопрос выдачи гражданам Абхазии, имеющим гражданство России, российских водительских удостоверений в ускоренном режиме.

«Понимаю, что там может быть ограничена так называемая пропускная способность для желающих получить эти документы. Но я попрошу Министерство внутренних дел – они проработают вместе с вами и увеличат количество таких пунктов и количество личного состава сотрудников, которые помогли бы вам это оформить – не растягивая на годы вперед, а в более короткие сроки», – сказал Владимир Путин.