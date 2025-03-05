 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

О 63-М РАУНДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Новости Среда, 05 марта 2025 22:42
Оцените материал
(0 голосов)
О 63-М РАУНДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Сухум. 5 марта 2025. Абхазия-Информ. 4-5 марта во Дворце Наций ООН в Женеве состоялся 63-й раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В переговорах приняли участие делегации Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Российской Федерации, Грузии, США, а также международных организаций - ООН, ЕС и ОБСЕ.

В состав абхазской делегации, возглавляемой и.о. заместителя Министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссеем Бигвава, вошли сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба и Артур Гагулия, а также депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Батал Джопуа.

Основному дню переговоров предшествовали двусторонние консультации, которые состоялись 4 марта. Работа дискуссий традиционно прошла в формате двух рабочих групп - по безопасности и по гуманитарным вопросам.

В ходе раунда основных переговоров всеми участниками была подчеркнута готовность прикладывать все усилия для обеспечения эффективного процесса работы во имя мира, безопасности и стабильности.

Во время переговоров представители всех сторон подтвердили заинтересованность в возобновлении работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал. Участники заявили, что любые усилия по разблокированию работы МПРИ приветствуются.

В рамках обсуждения пункта 2 повестки дня первой рабочей группы все участники отметили относительно стабильную ситуацию с безопасностью на местах. Как и прежде, Абхазия настаивает на подписании юридически обязывающего документа по неприменению силы между Грузией и Абхазией с одной стороны и Грузией и Южной Осетией с другой.

Представители югоосетинской и абхазской сторон подтвердили, что обсуждение во второй рабочей группе темы возвращения беженцев не представляется приемлемым до тех пор, пока данный вопрос не будет снят с голосования в Генеральной ассамблее ООН.

Важное внимание было уделено теме свободы передвижения по национальным паспортам граждан Республики Абхазия, в том числе снятия ограничений и изоляции для перемещения по миру. Ожидается подготовка и проведение информационной сессии с участием специалиста, а также организация рабочей группы по этим важным вопросам на следующем раунде.

Все стороны подтвердили приверженность продолжению работы в рамках Международных дискуссий. По мнению глав делегаций, потенциал дискуссий до конца не исчерпан. Международные дискуссии будут продолжены. Проведение 64-го раунда намечено на вторую половину июня 2025 года.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 05 марта 2025 22:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ В КРЕМЛЕ С ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ БАДРОЙ ГУНБА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.