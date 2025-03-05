О 63-М РАУНДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Сухум. 5 марта 2025. Абхазия-Информ . 4-5 марта во Дворце Наций ООН в Женеве состоялся 63-й раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В переговорах приняли участие делегации Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Российской Федерации, Грузии, США, а также международных организаций - ООН, ЕС и ОБСЕ.

В состав абхазской делегации, возглавляемой и.о. заместителя Министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссеем Бигвава, вошли сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба и Артур Гагулия, а также депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Батал Джопуа.

Основному дню переговоров предшествовали двусторонние консультации, которые состоялись 4 марта. Работа дискуссий традиционно прошла в формате двух рабочих групп - по безопасности и по гуманитарным вопросам.

В ходе раунда основных переговоров всеми участниками была подчеркнута готовность прикладывать все усилия для обеспечения эффективного процесса работы во имя мира, безопасности и стабильности.

Во время переговоров представители всех сторон подтвердили заинтересованность в возобновлении работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал. Участники заявили, что любые усилия по разблокированию работы МПРИ приветствуются.

В рамках обсуждения пункта 2 повестки дня первой рабочей группы все участники отметили относительно стабильную ситуацию с безопасностью на местах. Как и прежде, Абхазия настаивает на подписании юридически обязывающего документа по неприменению силы между Грузией и Абхазией с одной стороны и Грузией и Южной Осетией с другой.

Представители югоосетинской и абхазской сторон подтвердили, что обсуждение во второй рабочей группе темы возвращения беженцев не представляется приемлемым до тех пор, пока данный вопрос не будет снят с голосования в Генеральной ассамблее ООН.

Важное внимание было уделено теме свободы передвижения по национальным паспортам граждан Республики Абхазия, в том числе снятия ограничений и изоляции для перемещения по миру. Ожидается подготовка и проведение информационной сессии с участием специалиста, а также организация рабочей группы по этим важным вопросам на следующем раунде.

Все стороны подтвердили приверженность продолжению работы в рамках Международных дискуссий. По мнению глав делегаций, потенциал дискуссий до конца не исчерпан. Международные дискуссии будут продолжены. Проведение 64-го раунда намечено на вторую половину июня 2025 года.