РФ ОКАЖЕТ АБХАЗИИ ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ С ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ
Сухум. 6 марта 2025. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Россия не может оставаться в стороне от бед соседней Абхазии и окажет республике помощь с энергоснабжением. Об итогах прошедшей накануне встречи президента РФ Владимира Путина с избранным руководителем Абхазии Бадрой Гунба рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нужна оперативная помощь России по срочной организации продолжения электроперетоков, – отметил Песков. – Связано это с тем, что в горах холодная погода. Нет таяния снегов, и поэтому ГЭС не получает достаточного количества воды, нет своей генерации – чисто климатические особенности».
«В этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне, и энергообеспечение будет продолжаться», – подчеркнул представитель Кремля.
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