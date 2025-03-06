 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНЫ ФИГУРАНТЫ ВООРУЖЕННОГО НАПАДЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ЦАДРИПШЕ

Новости Четверг, 06 марта 2025 16:54
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАДЕРЖАНЫ ФИГУРАНТЫ ВООРУЖЕННОГО НАПАДЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ЦАДРИПШЕ

Сухум. 6 марта 2025. Абхазия-Информ. В ходе оперативных мероприятий Министерством внутренних дел задержаны семеро участников нападения на избирательный участок в день голосования на выборах президента РА. Об этом сообщили Апсны.Иахьа в МВД. Инцидент произошел 1 марта. После того, как преступники напали на участок, перевернули урну с бюллетенями и открыли стрельбу, затем, устроив потасовку с находившимися на месте сотрудниками милиции, скрылись с места преступления.

В ходе попыток скрыться от правоохранителей, нападавшие дважды не подчинились требованиям сотрудников остановиться на стационарном посту ДПС, а также совершили противоправные действия, направленные на угрозу жизни и здоровья сотрудников милиции на КПМ «Мюссера».

Семеро нападавших задержаны сотрудниками милиции в ночь с 5 на 6 марта.

Среди задержанных:

Пачалия Адамур Милитонович 1979 г.р.;

Пачалия Батал Бесланович 1976 г.р.;

Пачулия Тимур Адгурович 1992 г.р.;

Миканба Алхас Францевич 1979 г.р.;

Хагба Анри Эдуардович 1981 г.р.;

Пачалия Ахра Херсонович 1975 г.р.;

Ардзинба Саид Владимирович 1990 г.р..

Также сотрудниками изъято большое количество оружия, принадлежавшего преступникам. Среди изъятого: автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к нему.

Напомним, что ранее сотрудниками милиции по данному факту нападения задержаны: Гуазаа Рафаэль Вячеславович 1975 г.р., Орчукба Игорь Анзорович 1972 г.р., Смыр Нурик.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 06 марта 2025 17:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РФ ОКАЖЕТ АБХАЗИИ ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ С ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА ФЕВРАЛЬ ВЫПОЛНЕН МНС НА 104% »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.