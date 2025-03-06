ЗАДЕРЖАНЫ ФИГУРАНТЫ ВООРУЖЕННОГО НАПАДЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ЦАДРИПШЕ
Сухум. 6 марта 2025. Абхазия-Информ. В ходе оперативных мероприятий Министерством внутренних дел задержаны семеро участников нападения на избирательный участок в день голосования на выборах президента РА. Об этом сообщили Апсны.Иахьа в МВД. Инцидент произошел 1 марта. После того, как преступники напали на участок, перевернули урну с бюллетенями и открыли стрельбу, затем, устроив потасовку с находившимися на месте сотрудниками милиции, скрылись с места преступления.
В ходе попыток скрыться от правоохранителей, нападавшие дважды не подчинились требованиям сотрудников остановиться на стационарном посту ДПС, а также совершили противоправные действия, направленные на угрозу жизни и здоровья сотрудников милиции на КПМ «Мюссера».
Семеро нападавших задержаны сотрудниками милиции в ночь с 5 на 6 марта.
Среди задержанных:
Пачалия Адамур Милитонович 1979 г.р.;
Пачалия Батал Бесланович 1976 г.р.;
Пачулия Тимур Адгурович 1992 г.р.;
Миканба Алхас Францевич 1979 г.р.;
Хагба Анри Эдуардович 1981 г.р.;
Пачалия Ахра Херсонович 1975 г.р.;
Ардзинба Саид Владимирович 1990 г.р..
Также сотрудниками изъято большое количество оружия, принадлежавшего преступникам. Среди изъятого: автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к нему.
Напомним, что ранее сотрудниками милиции по данному факту нападения задержаны: Гуазаа Рафаэль Вячеславович 1975 г.р., Орчукба Игорь Анзорович 1972 г.р., Смыр Нурик.
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