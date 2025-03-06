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Абхазия Информ

ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА ФЕВРАЛЬ ВЫПОЛНЕН МНС НА 104%

Новости Четверг, 06 марта 2025 17:01
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ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА ФЕВРАЛЬ ВЫПОЛНЕН МНС НА 104%

налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за февраль текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили – 465 524,6 тыс. руб. (четыреста шестьдесят пять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи рублей) динамика 104%.

Поступления налоговых платежей по районам за 2 месяца 2025 года составили:

По г .Сухум поступило 426 554,2 тыс. руб. (четыреста двадцать шесть миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи рублей) динамика 119%.

По Гагрскому району поступило 179 890,4 тыс. руб. (сто семьдесят девять миллионов восемьсот девяноста тысяч рублей) динамика 89%.

По Гудаутскому району поступило 53 934,7 тыс. руб. (пятьдесят три миллиона девятьсот тридцать пять тысяч рублей) динамика 99%.

По Сухумскому району поступило 51 716,9 тыс. руб. (пятьдесят один миллион семьсот семнадцать тысяч рублей) динамика 184%.

По Гулрыпшскому району поступило 31 361,5 тыс. руб. (тридцать один миллион триста шестьдесят один тысяч рублей) динамика 115%.

По Очамчырскому поступило 23 756,1 тыс. руб. (двадцать три миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч рублей) динамика 90%.

По Ткуарчалскому району поступило 6 756,4 тыс. руб. (шесть миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч рублей) динамика 98%.

По Галскому району поступило 21 105,8 тыс. руб. (двадцать один миллион сто шесть тысяч рублей) динамика 230%.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 06 марта 2025 17:06

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