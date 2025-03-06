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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Новости Четверг, 06 марта 2025 17:06
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ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Сухум. 6 марта 2025. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОВД по Очамчырскому району совместно с уголовным розыском Гулрыпшского РОВД по подозрению в убийстве гражданки Гурцкая Л. В. задержан Чачуа Бегларом Бадриевич, 1991 г.р., житель с. Уакум Ткуарчалского района.

Ранее, 02.03.2025 г. в ОВД по Гулрыпшскому району поступило заявление о пропаже жительницы с. Уарча Гурцкая Лия Владимировна, 1966 г.р. В ходе розыскных мероприятий женщина была обнаружена в лесном массиве, в 50 метрах от трассы в направлении г. Очамчыра с признаками насильственной смерти.

Расследование проводит прокуратура Очамчырского района.

Об этом сообщает сайт МВД

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 06 марта 2025 17:10

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