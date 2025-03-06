В МИНОБОРОНЫ ПРОШЛА СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА

Сухум. 6 марта 2025. Абхазия-Информ . В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 год, с 4 по 6 марта под руководством начальника Генерального штаба ВС проходила совместная штабная мобилизационная тренировка.

В 06:00 по боевой тревоге был поднят личный состав Министерства обороны. В кратчайшие сроки личный состав был готов к выполнению боевых задач. Действия военнослужащих были максимально слаженными. Офицеры органов управления Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил показали высокий уровень боевой готовности.

Характерной особенностью тренировки в зимнем периоде обучения является апробация новых форм и способов применения войск (сил) в условиях резко изменяющейся обстановки.

Данная тренировка позволяет поддерживать необходимый уровень слаженности в работе Министерства обороны и Генерального штаба в различной обстановке и является важным этапом подготовки органов военного управления.