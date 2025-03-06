УЧЕНИКИ СТАРШИХ КЛАССОВ ПОСЕТИЛИ СУХУМСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
Сухум. 6 марта 2025. Абхазия-Информ. Ученики старших классов Сухумской средней школы №4 посетили Сухумское высшее общевойсковое командное училище и музей Вооруженных сил Республики Абхазия.
Большой интерес у школьников вызвало посещение Сухумского высшего общевойскового командного училища. Учащиеся имели возможность познакомиться с традициями военного воспитания, историей и повседневной деятельностью высшего военного учебного заведения.
На учебных местах курсанты училища подробно рассказали ребятам о технических характеристиках стрелкового оружия.
В музее Вооруженных сил ученики осмотрели экспозицию, посвященную Отечественной войне народа Абхазии, становлению и формированию Вооруженных сил страны.
В ходе экскурсии ребята узнали о подвигах защитников Отечества, участниках Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии, истории военных, антитеррористических операций, проводимых Вооруженными силами.
С большим интересом школьники ознакомились с представленными в музее образцами оружия, фронтовыми письмами, фотографиями и боевыми орденами защитников Отечества, осмотрели боевые знамена фронтов и знамя Победы.
Военный музей помогает не только узнать что-то новое, но и выполняет важную миссию обучения и воспитания молодежи.
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