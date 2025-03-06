 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛОВЛЕ МОРЕПРОДУКТОВ

Новости Четверг, 06 марта 2025 17:37
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛОВЛЕ МОРЕПРОДУКТОВ

Сухум. 6 марта 2025. Абхазия-Информ. Природоохранной прокуратурой Республики Абхазия в рамках проводимой плановой проверки по соблюдению Природоохранного законодательства РА со стороны рыбоперерабатывающих предприятий и по исполнению поручения и.о. генерального прокурора, государственного советника юстиции 3-го класса Квициния Д.Г., с привлечением Государственного комитета по экологии, были проведены мероприятия, направленные на выявление и последующее пресечение нарушений правил рыболовства в бассейне Черного моря со стороны рыболовецких сейнеров.

Выход в море был осуществлен на катере ПУ ФСБ РФ в Республике Абхазия.

В акватории населенного пункта Скурча Очамчырского района были выявлены нарушения вышеуказанных правил, а именно: два рыболовецких сейнера «Муаммер Кая» и «Яхья Юстюн» находились и вели промысел в запретной зоне.

В ходе осмотра указанных плавсредств на сейнере «Яхья Юстюн» в трюме обнаружена свежевыловленная рыба хамса объемом, примерно, 10 тонн. Указанный тоннаж водных биоресурсов был добыт в запретной зоне.

По выявленным нарушениям будут приняты меры административного воздействия, предусмотренные ст. 86 КоАП РА. При подсчете ущерба, нанесенного природной среде Республики Абхазия, с нарушителей будет взыскан причиненный ущерб.

Мероприятия, направленные на усиление прокурорского надзора за ходом нынешней хамсовой путины, будут продолжены.

Прочитано 4 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УЧЕНИКИ СТАРШИХ КЛАССОВ ПОСЕТИЛИ СУХУМСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ У АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.