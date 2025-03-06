ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛОВЛЕ МОРЕПРОДУКТОВ

Сухум. 6 марта 2025. Абхазия-Информ . Природоохранной прокуратурой Республики Абхазия в рамках проводимой плановой проверки по соблюдению Природоохранного законодательства РА со стороны рыбоперерабатывающих предприятий и по исполнению поручения и.о. генерального прокурора, государственного советника юстиции 3-го класса Квициния Д.Г., с привлечением Государственного комитета по экологии, были проведены мероприятия, направленные на выявление и последующее пресечение нарушений правил рыболовства в бассейне Черного моря со стороны рыболовецких сейнеров.

Выход в море был осуществлен на катере ПУ ФСБ РФ в Республике Абхазия.

В акватории населенного пункта Скурча Очамчырского района были выявлены нарушения вышеуказанных правил, а именно: два рыболовецких сейнера «Муаммер Кая» и «Яхья Юстюн» находились и вели промысел в запретной зоне.

В ходе осмотра указанных плавсредств на сейнере «Яхья Юстюн» в трюме обнаружена свежевыловленная рыба хамса объемом, примерно, 10 тонн. Указанный тоннаж водных биоресурсов был добыт в запретной зоне.

По выявленным нарушениям будут приняты меры административного воздействия, предусмотренные ст. 86 КоАП РА. При подсчете ущерба, нанесенного природной среде Республики Абхазия, с нарушителей будет взыскан причиненный ущерб.

Мероприятия, направленные на усиление прокурорского надзора за ходом нынешней хамсовой путины, будут продолжены.