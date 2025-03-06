СООБЩЕНИЯ В СОЦСЕТЯХ, ЧТО ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА В ГАЛЕ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 6 марта 2025. Абхазия-Информ . Руководство Галского района Абхазии прокомментировало сообщения в соцсетях, согласно которым из-под крана течет опасная вода плохого качества. Власти заявили, что они не соответствуют действительности и представляют собой провокацию.

Замглавы, начальник управления городского хозяйства Дмитрий Адлейба охарактеризовал эту ситуацию как провокацию. Он заверил, что чтобы пробы воды берутся на анализ систематически, состояние воды отслеживает и местная СЭС.

«В связи с появившимися слухами мы организуем внеочередной забор воды и передадим в лабораторию в Сухум для анализа», – сообщил Адлейба.

Чиновник подчеркнул, что качество воды находится под контролем. Основные сооружения водозабора охраняются, и в любом случае вода проходит дезинфекцию.

Он также рассказал, как проходит процесс ремонта на месте прорыва водопровода. По его словам, спецтехнике понадобится десять дней, чтобы проложить дорогу к месту аварии, а пока приняты временные меры: трубы сварены, опоры установлены. Перед основным этапом работ, уточнил Адлейба, водоснабжение прекратят на два дня.