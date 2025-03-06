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Абхазия Информ

МОСКВА ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬ ФАСАД МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В СУХУМЕ

Новости Четверг, 06 марта 2025 17:49
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МОСКВА ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬ ФАСАД МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В СУХУМЕ

Сухум. 6 марта 2025. Абхазия-Информ. Российские специалисты, направленные правительством Москвы, приступили к восстановлению фасада многоквартирного дома в Сухуме. Работы проводят в рамках договорённостей с администрацией столицы Абхазии. Ремонт по самым современным стандартам – с применением полимерно-цементных смесей. Технику и оборудование позже передадут республиканским коммунальным службам.

Одна из главных задач – оснащение и обучение местных специалистов. Как только они освоят московские технологии, в дальнейшем смогут самостоятельно заниматься капитальным ремонтом.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 06 марта 2025 17:55

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