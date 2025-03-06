МОСКВА ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬ ФАСАД МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В СУХУМЕ
Сухум. 6 марта 2025. Абхазия-Информ. Российские специалисты, направленные правительством Москвы, приступили к восстановлению фасада многоквартирного дома в Сухуме. Работы проводят в рамках договорённостей с администрацией столицы Абхазии. Ремонт по самым современным стандартам – с применением полимерно-цементных смесей. Технику и оборудование позже передадут республиканским коммунальным службам.
Одна из главных задач – оснащение и обучение местных специалистов. Как только они освоят московские технологии, в дальнейшем смогут самостоятельно заниматься капитальным ремонтом.
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