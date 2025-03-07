БАКУР БЕБИЯ: ДЛЯ ФОНДА НЕТ ВАЖНЕЕ ЗАДАЧИ, ЧЕМ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАШИХ ЛЮДЕЙ

Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ . Фонд социального страхования и охраны труда проводит кропотливую ежедневную работу по выплате населению республики пособий по государственному социальному страхованию. О работе фонда рассказал его председатель Бакур Бебия.

Он сообщил, что за последние два года фонд трижды выступал перед правительством с инициативой о повышении пособий. За это время пособия по рождению ребенка для работающих и неработающих родителей, по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет увеличились в два и более раза, и составили соответственно 27, 22 и 7 тысяч рублей.

Пособие по уходу за ребенком выплачивается ежемесячно и на каждого ребенка в семье до достижения возраста полутора лет.

«Для фонда нет важнее задачи, чем материальная поддержка наших людей. Это особенно важно в период международной политической нестабильности, инфляционных процессов, растущей стоимости жизни. Крайне важно, чтобы человек труда чувствовал заботу о нём и уровень жизни людей неуклонно повышался», – сказал Бебия.

Он подчеркнул, что все мы хотим благоденствия для нашей страны и нашего народа, превращения республики в цветущий сад, мира и процветания. Этого можно достичь только постоянной ежедневной работой.

«Во главу угла всегда надо ставить заботу о простом человеке, во имя будущих поколений, во имя защиты интересов матери и ребенка, социальных гарантий для людей, их отдыха и благополучия. Только так можно построить справедливое и правовое государство. Призываем всех к работе на благо нашей родины», –подчеркнул Бебия.