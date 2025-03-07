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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ»

Новости Пятница, 07 марта 2025 19:32
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В СУХУМЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ»

Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ. В рамках международной акции «Сад памяти», организованной в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также всех защитников Отечества, в Сухуме заложили Аллею Героев Абхазии из 80 деревьев. Высадка живых «памятников» посвящена погибшим фронтовикам Великой Отечественной войны, которые в далекие сороковые годы отправились защищать рубежи страны.

Памятная Аллея Героев Абхазии будет нести несколько смыслов – единство народов, историческую память и сохранение подвигов героев прошлого и настоящего.

В мероприятии приняли участие избранный президент Республики Абхазия Бадра Гунба, глава Администрации города Сухум Беслан Эшба, представители министерств и ведомств республики, общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений и почетные гости.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 07 марта 2025 19:40

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