В СУХУМЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ»
Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ. В рамках международной акции «Сад памяти», организованной в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также всех защитников Отечества, в Сухуме заложили Аллею Героев Абхазии из 80 деревьев. Высадка живых «памятников» посвящена погибшим фронтовикам Великой Отечественной войны, которые в далекие сороковые годы отправились защищать рубежи страны.
Памятная Аллея Героев Абхазии будет нести несколько смыслов – единство народов, историческую память и сохранение подвигов героев прошлого и настоящего.
В мероприятии приняли участие избранный президент Республики Абхазия Бадра Гунба, глава Администрации города Сухум Беслан Эшба, представители министерств и ведомств республики, общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений и почетные гости.
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