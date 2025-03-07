В СУХУМЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ»

Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ. В рамках международной акции «Сад памяти», организованной в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также всех защитников Отечества, в Сухуме заложили Аллею Героев Абхазии из 80 деревьев. Высадка живых «памятников» посвящена погибшим фронтовикам Великой Отечественной войны, которые в далекие сороковые годы отправились защищать рубежи страны.