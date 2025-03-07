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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕН ВВОЗ НАРКОВЕЩЕСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Пятница, 07 марта 2025 19:27
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ВЫЯВЛЕН ВВОЗ НАРКОВЕЩЕСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ. Житель села Баслата, 1976 г.р. Бигвава Руслан Раулиевич задержан по подозрению в незаконном приобретении, перевозке и хранении, а также ввозе на территорию Абхазии наркотического средства в особо крупном размере. В ходе личного досмотра гражданин выдал хранимый при себе полиэтиленовый сверток, в котором, как впоследствии установлено экспертами, содержалось 36,557 граммов сильнодействующего наркотического средства «метадон».

Оперативную информацию по факту незаконного оборота наркотических средств разработали сотрудники УКОН МВД Абхазии и реализовали совместно с отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями КПП «Псоу» Государственного таможенного комитета республики, задержав подозреваемого после пересечения государственной границы.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Бигвава по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 223 и ч. 3 ст. 224 прим 1 УК, проводит следственное подразделение линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.

Подозреваемый содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 07 марта 2025 19:32

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