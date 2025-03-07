В АБХАЗИИ ПРОВЕЛИ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ . По всей республике прошли рейдовые мероприятия под личным руководством исполняющего обязанности замминистра внутренних дел Беслана Чкадуа, который поставил основные задачи личному составу. Для усиления работы сотрудников руководство МВД применило практику ротации кадрового состава из районов и городов.

Существенную помощь сотрудникам ГАИ в части выявления административных правонарушений на дорогах оказывают приборы фото и видео фиксации. Система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД часто подвергается критике у водителей из-за того, что ее изначальная цель — обеспечение безопасного дорожного движения — для многих не так очевидна, как очевидна финансовая составляющая в виде штрафов. Однако, многолетняя практика показывает, что именно на тех участках, где установлены камеры, число аварийных ситуаций снижается в разы, как следствие- больше спасенных жизней и снижение травматизма. Именно поэтому в данном направлении руководство МВД существенно усиливает свою работу.

Водителям напоминают о важности использования ремней безопасности, особенно в случае отправления на дальние расстояния. Строго запрещается сажать детей на передние сидения автомобиля. Каждое нарушение может оказаться фатальным, напоминают милиционеры.

Об этом сообщает сайт МВД.