СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ В. Г. АРДЗИНБА
Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ. И. о. первого вице-премьера Джансух Нанба провел первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-апша» первой степени В. Г. Ардзинба.
В комиссию вошли члены Правительства, депутаты Парламента, общественные деятели, соратники Владислава Ардзинба.
Участники совещания обсудили мероприятия, которые нужно подготовить к юбилейным дням, среди которых научная конференция с участием ученых из России.
Участники совещания представят свои предложения комиссии на рассмотрение.