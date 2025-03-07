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Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ В. Г. АРДЗИНБА

Новости Пятница, 07 марта 2025 19:20
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СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ В. Г. АРДЗИНБА

Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ. И. о. первого вице-премьера Джансух Нанба провел первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-апша» первой степени В. Г. Ардзинба.

В комиссию вошли члены Правительства, депутаты Парламента, общественные деятели, соратники Владислава Ардзинба.

Участники совещания обсудили мероприятия, которые нужно подготовить к юбилейным дням, среди которых научная конференция с участием ученых из России.

Участники совещания представят свои предложения комиссии на рассмотрение.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 07 марта 2025 19:24

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