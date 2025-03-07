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Абхазия Информ

СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.Г. АРДЗИНБА

Новости Пятница, 07 марта 2025 19:14
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СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.Г. АРДЗИНБА

Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ. Распоряжением и.о. президента Бадры Гунба создана Комиссия по проведению памятных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения В.Г. Ардзинба.

В Распоряжении, в частности, говорится:

«В целях подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Владислава Григорьевича Ардзинба создать Государственную комиссию в следующем составе:

Нанба Д.Э. – и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Республики Абхазия – председатель Государственной комиссии;

Ануа В.И. − и.о. министра обороны Республики Абхазия;

Абхазоу В.В. – председатель Союза писателей Абхазии;

Авиздба Ф.Л. – Герой Абхазии, Вице-спикер Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия;

Агрба И.Ш. – и.о. генерального директора РГУ «Абхазская   государственная телерадиокомпания»;

Ашуба А.Е. – директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа;

Бебия В.Я. – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

Бейя М.Ч. – директор Государственного музея Боевой славы им. В.Г. Ардзинба;

Габлия И.С. − и.о. министра просвещения Республики Абхазия;

Гварамия А.А. – ректор Абхазского государственного университета;

Гулиа Т.Л. – председатель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 -1993 г. «Аруаа»;

Джергения С.И. – председатель благотворительного Фонда первого президента Республики Абхазия;

Джинджолия С.Р. – общественный деятель;

Джапуа З.Д. – президент Академии наук Абхазии;

Квеквескири Т.В. – режиссер;

Кичба Г.М. – секретарь Общественной палаты Республики Абхазия;

Сангулия Д.Р. – и.о. руководителя Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия;

Смыр Д.Г. − и.о. министра культуры Республики Абхазия;

Хашиг Р.М. – генеральный директор телеканала «Абаза-ТВ»;

Цугба А.М. – Герой Абхазии, председатель Политической партии «Амцахара»;

Читанава А.З. – глава администрации Сухумского района;

Шамба С.М. − и.о. министра иностранных дел Республики Абхазия;

Эшба Б.Ф. – глава администрации города Сухум;

Агрба Э.Э. – начальник Управления по гуманитарным и социальным вопросам Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия – секретарь Государственной комиссии».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 07 марта 2025 19:20

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