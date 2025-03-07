СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.Г. АРДЗИНБА
Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ. Распоряжением и.о. президента Бадры Гунба создана Комиссия по проведению памятных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения В.Г. Ардзинба.
В Распоряжении, в частности, говорится:
«В целях подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Владислава Григорьевича Ардзинба создать Государственную комиссию в следующем составе:
Нанба Д.Э. – и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Республики Абхазия – председатель Государственной комиссии;
Ануа В.И. − и.о. министра обороны Республики Абхазия;
Абхазоу В.В. – председатель Союза писателей Абхазии;
Авиздба Ф.Л. – Герой Абхазии, Вице-спикер Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия;
Агрба И.Ш. – и.о. генерального директора РГУ «Абхазская государственная телерадиокомпания»;
Ашуба А.Е. – директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа;
Бебия В.Я. – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
Бейя М.Ч. – директор Государственного музея Боевой славы им. В.Г. Ардзинба;
Габлия И.С. − и.о. министра просвещения Республики Абхазия;
Гварамия А.А. – ректор Абхазского государственного университета;
Гулиа Т.Л. – председатель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 -1993 г. «Аруаа»;
Джергения С.И. – председатель благотворительного Фонда первого президента Республики Абхазия;
Джинджолия С.Р. – общественный деятель;
Джапуа З.Д. – президент Академии наук Абхазии;
Квеквескири Т.В. – режиссер;
Кичба Г.М. – секретарь Общественной палаты Республики Абхазия;
Сангулия Д.Р. – и.о. руководителя Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия;
Смыр Д.Г. − и.о. министра культуры Республики Абхазия;
Хашиг Р.М. – генеральный директор телеканала «Абаза-ТВ»;
Цугба А.М. – Герой Абхазии, председатель Политической партии «Амцахара»;
Читанава А.З. – глава администрации Сухумского района;
Шамба С.М. − и.о. министра иностранных дел Республики Абхазия;
Эшба Б.Ф. – глава администрации города Сухум;
Агрба Э.Э. – начальник Управления по гуманитарным и социальным вопросам Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия – секретарь Государственной комиссии».
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