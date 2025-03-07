 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

«ЛАСТОЧКА» ИЗ СОЧИ В СУХУМ МОЖЕТ ПРОЕХАТЬ МАРШРУТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ

Новости Пятница, 07 марта 2025 19:59
Оцените материал
(0 голосов)
«ЛАСТОЧКА» ИЗ СОЧИ В СУХУМ МОЖЕТ ПРОЕХАТЬ МАРШРУТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ

Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ. Скоростной электропоезд «Ласточка» может преодолевать расстояние из Сочи до Сухума быстрее, чем за 3 часа 20 минут, в которые он уложился во время тестового рейса в конце февраля, заявил генеральный директор госпредприятия «Абхазская железная дорога» Арсоу Читанава.

«Тестовый рейс поезда в Сухум показал, что есть перспективы уменьшить время преодоления расстояния, которое сейчас составляет 3 часа 20 минут. Это отметили представители руководства РЖД, которые присутствовали на тестовом рейсе», – сказал Читанава.

Первая «Ласточка» из Сочи в Сухум прошла в пробном режиме 27 февраля. С июня 2023 года электропоезда такого класса соединили Сочи с Гагрой, ближайшим к России районным центром в Абхазии.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что 1 мая 2025 года начнется регулярное движение электрички Сириус – Сухум

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 07 марта 2025 20:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЕФРЕМА ЭШБА В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ АЖД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.