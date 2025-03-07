«ЛАСТОЧКА» ИЗ СОЧИ В СУХУМ МОЖЕТ ПРОЕХАТЬ МАРШРУТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ

Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ . Скоростной электропоезд «Ласточка» может преодолевать расстояние из Сочи до Сухума быстрее, чем за 3 часа 20 минут, в которые он уложился во время тестового рейса в конце февраля, заявил генеральный директор госпредприятия «Абхазская железная дорога» Арсоу Читанава.

«Тестовый рейс поезда в Сухум показал, что есть перспективы уменьшить время преодоления расстояния, которое сейчас составляет 3 часа 20 минут. Это отметили представители руководства РЖД, которые присутствовали на тестовом рейсе», – сказал Читанава.

Первая «Ласточка» из Сочи в Сухум прошла в пробном режиме 27 февраля. С июня 2023 года электропоезда такого класса соединили Сочи с Гагрой, ближайшим к России районным центром в Абхазии.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что 1 мая 2025 года начнется регулярное движение электрички Сириус – Сухум