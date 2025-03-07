В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ АЖД
Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Владимир Делба провел совещание с участием и. о. вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба и гендиректора РУП «Абхазская железная дорога» Арсоу Читанава. Участники встречи обсудили вопросы улучшения функционирования АЖД в связи с началом курортного сезона и запуском электропоезда «Ласточка» из Сочи в Сухум с 1 мая 2025 года.
Тестовый рейс «Ласточки» в Сухум показал, что есть возможность уменьшить время в пути, которое сейчас составляет 3 часа 20 минут. Это отметили представители руководства РЖД, которые присутствовали на тестовом рейсе.
Владимир Делба поблагодарил руководство АЖД за проводимую в последние годы работу по восстановлению железнодорожной инфраструктуры и отметил, что темпы надо наращивать.
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