В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ АЖД

Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ . И. о. премьер-министра Владимир Делба провел совещание с участием и. о. вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба и гендиректора РУП «Абхазская железная дорога» Арсоу Читанава. Участники встречи обсудили вопросы улучшения функционирования АЖД в связи с началом курортного сезона и запуском электропоезда «Ласточка» из Сочи в Сухум с 1 мая 2025 года.

Тестовый рейс «Ласточки» в Сухум показал, что есть возможность уменьшить время в пути, которое сейчас составляет 3 часа 20 минут. Это отметили представители руководства РЖД, которые присутствовали на тестовом рейсе.

Владимир Делба поблагодарил руководство АЖД за проводимую в последние годы работу по восстановлению железнодорожной инфраструктуры и отметил, что темпы надо наращивать.