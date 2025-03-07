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Абхазия Информ

ДЕРЖАТЕЛИ КАРТ VISA И MASTERCARD СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 07 марта 2025 20:06
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ДЕРЖАТЕЛИ КАРТ VISA И MASTERCARD СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ В АБХАЗИИ

Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ. Держатели карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, сталкиваются с проблемами в Абхазии. Карты могут не работать при снятии наличных в банкоматах или оплате в POS-терминалах, это в частности касается карт Т-Б.

Ситуацию прокомментировал замдиректора экономико-правового департамента Банка Абхазии Леон Пилия.

Причина, по его словам, связана с тем, что срок действия сертификатов безопасности таких карт уже истек.

Выходом из ситуации Пилия назвал переход на карты МИР, на которые в Абхазии ограничений нет.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 07 марта 2025 20:08

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