ДЕРЖАТЕЛИ КАРТ VISA И MASTERCARD СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ В АБХАЗИИ

Сухум. 7 марта 2025. Абхазия-Информ . Держатели карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, сталкиваются с проблемами в Абхазии. Карты могут не работать при снятии наличных в банкоматах или оплате в POS-терминалах, это в частности касается карт Т-Б.

Ситуацию прокомментировал замдиректора экономико-правового департамента Банка Абхазии Леон Пилия.

Причина, по его словам, связана с тем, что срок действия сертификатов безопасности таких карт уже истек.

Выходом из ситуации Пилия назвал переход на карты МИР, на которые в Абхазии ограничений нет.