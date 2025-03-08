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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА: ВЫ ПРИНОСИТЕ В НАШ МИР ГАРМОНИЮ, НЕЖНОСТЬ

Новости Суббота, 08 марта 2025 12:36
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БАДРА ГУНБА: ВЫ ПРИНОСИТЕ В НАШ МИР ГАРМОНИЮ, НЕЖНОСТЬ

Сухум. 8 марта 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба поздравил женщин с Международным женским днём 8 Марта.

«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас со светлым весенним праздником – Международным женским днём! В этот день мы отдаём дань искреннего уважения и признательности нашим дорогим женщинам за мудрость и терпение, заботу и доброту.

Дорогие женщины, вы приносите в наш мир гармонию, нежность, красоту и самое главное – материнскую любовь.

На протяжении всей нашей истории женщина в абхазском обществе занимала особое место. Мы воспитаны на Нартском эпосе, который пронес сквозь века образ достойнейшей из матерей – Сатаней Гуаща.

В этот праздничный день хочу выразить слова особой благодарности матерям защитников Родины. Мы восхищаемся силой духа, проявленного вами во время Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные годы.

Я поздравляю отважных медсестер, стоявших рядом с бойцами в дни, когда решалась судьба нашего Отечества.

Без наших женщин немыслимо построение современного абхазского государства. Вы развиваете науку, искусство, культуру и бизнес, активно участвуете в работе органов государственного управления.

Единение нашего народа во имя светлого будущего нашей любимой Родины является главным приоритетом в деятельности руководства Абхазии. И здесь мы рассчитываем на поддержку наших мудрых матерей, которые во все времена олицетворяли миролюбие и доброту.

Дорогие наши женщины!

Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с праздником! Желаю вам здоровья, успехов во всём! И, конечно, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы!»

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 08 марта 2025 12:43

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