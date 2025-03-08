БАДРА ГУНБА: ВЫ ПРИНОСИТЕ В НАШ МИР ГАРМОНИЮ, НЕЖНОСТЬ
Сухум. 8 марта 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба поздравил женщин с Международным женским днём 8 Марта.
«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас со светлым весенним праздником – Международным женским днём! В этот день мы отдаём дань искреннего уважения и признательности нашим дорогим женщинам за мудрость и терпение, заботу и доброту.
Дорогие женщины, вы приносите в наш мир гармонию, нежность, красоту и самое главное – материнскую любовь.
На протяжении всей нашей истории женщина в абхазском обществе занимала особое место. Мы воспитаны на Нартском эпосе, который пронес сквозь века образ достойнейшей из матерей – Сатаней Гуаща.
В этот праздничный день хочу выразить слова особой благодарности матерям защитников Родины. Мы восхищаемся силой духа, проявленного вами во время Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные годы.
Я поздравляю отважных медсестер, стоявших рядом с бойцами в дни, когда решалась судьба нашего Отечества.
Без наших женщин немыслимо построение современного абхазского государства. Вы развиваете науку, искусство, культуру и бизнес, активно участвуете в работе органов государственного управления.
Единение нашего народа во имя светлого будущего нашей любимой Родины является главным приоритетом в деятельности руководства Абхазии. И здесь мы рассчитываем на поддержку наших мудрых матерей, которые во все времена олицетворяли миролюбие и доброту.
Дорогие наши женщины!
Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с праздником! Желаю вам здоровья, успехов во всём! И, конечно, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы!»