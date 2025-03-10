ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ АБХАЗИИ: РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ

Сухум. 10 марта 2025. Абхазия-Информ . Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) продолжает активно поддерживать женщин, занимающихся сельским хозяйством в Абхазии, предоставляя им необходимые ресурсы для профессионального роста и улучшения качества жизни. В рамках своих проектов ФАО помогает женщинам осваивать инновационные технологии и совершенствовать производственные процессы, способствуя их экономической независимости.

Международный женский день, официально признанный ООН в 1975 году, ежегодно становится важной вехой в борьбе за права женщин и международный мир. В этом году праздник проходит под девизом «Для всех женщин и девочек: права, равенство, расширение возможностей», что отражает стремление к созданию равных условий для женщин во всех сферах жизни, включая сельское хозяйство. В ответ на этот призыв ФАО продолжает работать над улучшением условий для женщин, занятых в аграрной отрасли, и предоставляет им возможности для развития.

Женщины играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Абхазии.

В рамках проекта «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии» более 867 женщин-фермеров прошли обучение современным методам ведения сельского хозяйства, эффективному использованию ресурсов и устойчивым агротехнологиям. Эти знания помогли улучшить качество продукции и укрепить их экономическую стабильность.

Проект «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», реализуемый ФАО совместно со структурой ООН-Женщины при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), помог 520 женщинам-сыроделам освоить современные методы производства и маркетинга. В ходе тренингов участницы освоили технологии производства сыров, таких как качотта, халлуми, кашкавал и брынза, приобрели знания в области ветеринарии, лидерства и предпринимательства, познакомились с вопросами гендерного равенства и прав женщин.

Дополнительная поддержка в виде кормов, витаминов для скота и молочного оборудования помогла женщинам улучшить качество продукции, расширить ассортимент и повысить финансовую грамотность, что открыло новые перспективы для малого бизнеса.

Проект «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемый проектным офисом ФАО совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), предоставил 60 женщинам-виноградарям уникальную возможность обучиться передовым методам виноградарства под руководством международных экспертов. На тренингах участницы узнали, как правильно закладывать виноградники, сохранять местные сорта и эффективно управлять процессом от посадки до сбора урожая. Эксперты делились практическими советами и технологиями, которые способствуют устойчивому развитию виноградарства, улучшению качества продукции.

«ФАО совместно с партнерами продолжает поддерживать женщин в сельском хозяйстве, предоставляя им знания, ресурсы и навыки для повышения эффективности их работы, что способствует устойчивому развитию аграрного сектора Абхазии», – отметил глава проектного офиса ФАО Гагик Исаджанян.