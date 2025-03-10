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Абхазия Информ

ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: ЖЕНЩИНЫ ИГРАЮТ СУЩЕСТВЕННУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 10 марта 2025 17:15
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ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: ЖЕНЩИНЫ ИГРАЮТ СУЩЕСТВЕННУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 10 марта 2025. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава приняла участие в конференции филиала государственного автономного учреждения г. Москвы «Центр Гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом», которая проходила в Московском культурно-деловом центре (МКДЦ) «Дом Москвы» в Сухуме. В мероприятии приняли участие успешные представительницы различных сфер жизнедеятельности республики и почётные гости из России.

В рамках конференции, посвящённой Международному женскому дню, глава ТПП выступила на тему: «Роль женщин в современном обществе».

Тамила Мерцхулава подчеркнула, что роль женщины в современном обществе возрастает.

«Женщины всегда были и будут многогранными, проявляя себя в разных сферах и успешно сохраняя равновесие между семьей и общественной деятельностью. Несмотря на существующий гендерный дисбаланс во властных структурах Абхазии, они, тем не менее, занимают руководящие должности и принимают важные решения на государственном уровне. У нас немало успешных женщин министров, судьей, депутатов, ученых. Много известных женщин, которые влияют на общественные процессы, экономическое и политическое развитие страны, во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности», – отметила президент ТПП.

Она отдельно выделила абхазских женщин-предпринимателей, число которых ежегодно возрастает. По ее словам, они играют существенную роль в развитии экономики и социальной сферы Абхазии, создавая рабочие места, развивая инфраструктуру и улучшая жизнь общества. И, в любой профессии их отличает высокая ответственность, стремление во всём дойти до самой сути, проявить творческий подход с учетом всех обстоятельств при принятии решений.

Говоря о деятельности Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава напомнила, что палата много лет оказывает содействие и проводит много мероприятий в сфере развития женского предпринимательства. В частности, при ТПП палате создано некоммерческое партнерство «Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии», проводятся фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» и ежегодный конкурс кондитеров «Праздник сладостей», лицом которого также являются талантливые женщины кондитеры.

Кроме того, ТПП ежегодно принимает участие в качестве почетных гостей – это Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Санкт-Петербурге – это авторитетная международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов, с участием более 2000 гостей из 120 стран мира.

Еще одно важное событие для палаты и женщин-предпринимателей Абхазии – это подписание соглашения о сотрудничестве с региональной общественной организацией по поддержке женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса «Интернациональный союз женщин». В рамках данного соглашения, при поддержке ТПП, мастерицы из Абхазии приняли участие в фестивале народно-художественных промыслов в Москве.

«Считаю, что подобные мероприятия являются большой поддержкой для абхазского женского предпринимательского сообщества, для тех, кто уже успешен в своем бизнесе или только начинает реализовывать себя в той или иной отрасли», – сказала, в заключение своего выступления Тамила Мерцхулава.

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