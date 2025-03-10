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Абхазия Информ

ВЕСНА В «СМЕНЕ» – ЗНАЧИТ ВРЕМЯ «ВДОХНОВИТЕЛЕЙ»

Новости Понедельник, 10 марта 2025 17:31
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ВЕСНА В «СМЕНЕ» – ЗНАЧИТ ВРЕМЯ «ВДОХНОВИТЕЛЕЙ»

Сухум. 10 марта 2025. Абхазия-Информ. Во Всероссийском детском центре «Смена» стартовала образовательная программа от Всероссийского движения «Вдохновители». 148 детей из 48 регионов России, а также из Абхазии, Казахстана, Беларуси и Узбекистана обозначат глобальные цели на будущее и поймут, как их реализовать.

С 7 по 20 марта во Всероссийском детском центре «Смена» пройдет образовательная программа «Культура Вдохновения». С наставниками смены из Всероссийского движения «Вдохновители» ребята разовьют навыки самопрезентации, проектной деятельности, командообразования, целеполагания. Также через активности и тренинги молодые люди изучат основы IT и аудиовизуальных цифровых искусств, тайм-менеджмента и коммуникации, актерского и сценического мастерства, визуальных и изобразительных искусств, новых медиа и журналистики, получат знания в области организации мероприятий.

«Программы «Вдохновителей» собирают детей, всерьез настроенных приносить пользу своей стране, и «Смена» создает все условия, чтобы эта цель была воплощена. Способствуя развитию сильных сторон талантливых детей, программа становится для них импульсом к развитию личностного и профессионального потенциала, а значит залогом светлого будущего России», – отметил директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

В конце смены участники подготовят большое иммерсивное шоу «Создавая завтра», где презентуют свои проекты в том числе сменовцам из других образовательных программ.

Всероссийское движение «Вдохновители» объединяет представителей различных сфер, добившихся успехов в своих областях и готовых делиться опытом с другими. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Общероссийского народного фронта.

ФГБОУ ВДЦ «Смена» – круглогодичный детский центр, расположенный в с. Сукко Анапского района Краснодарского края. Он включает в себя шесть детских образовательных лагерей («Лидер», «Профи», «Арт», «Профессиум», «Наставник», «Рубеж»), на базе которых реализуется более 50 образовательных программ. В течение года в Центре проходит 16 смен, их участниками становятся до 18 000 ребят из всех регионов России и стран зарубежья. На основной территории действует единственный в стране Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий «Парк будущего», созданный по поручению президента РФ. В 2025 году ВДЦ «Смена» исполняется 40 лет! Учредителями ВДЦ «Смена» являются правительство РФ, Министерство просвещения РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра «Смена».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 10 марта 2025 17:33

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