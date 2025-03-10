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Абхазия Информ

ЧИСЛО РАННИХ БРОНИРОВАНИЙ ОТЕЛЕЙ В АБХАЗИИ ВЫРОСЛО В ДВА РАЗА

Новости Понедельник, 10 марта 2025 17:40
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ЧИСЛО РАННИХ БРОНИРОВАНИЙ ОТЕЛЕЙ В АБХАЗИИ ВЫРОСЛО В ДВА РАЗА

Сухум. 10 марта 2025. Абхазия-Информ. Россияне массово устремились на отдых в Абхазию, эксперты туротрасли отмечают всплеск интереса к курортам республики. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». По данным специалистов, число ранних бронирований гостиниц и других объектов размещения в регионе в 2025 году значительно увеличилось. Прирост в два раза по сравнению с 2024 годом фиксируется в Пицунде, Гудауте и селе Лдзаа.

«Традиционно наибольший спрос приходится на пик летнего сезона, – говорится в сообщении. – Так, 41 процент всех бронирований туристы совершают на июль. На август приходится 32 процентов бронирований, на июнь – 27 процентов».

Более того, эксперты ожидают, что предстоящее открытие аэропорта в Сухуме и запуск новых электричек из Сочи и Сириуса значительно улучшат транспортную доступность курортной страны и будут стимулировать рост турпотока.

Ранее аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» назвали лучшие гостиницы для отдыха в Абхазии по мнению россиян. Награды удостоились гостевой дом Santorini в Амзаре, отели Arda, Apsuana Rose, Travel, Amran, «Бунгало Коттеджи» в Гагре. В Новом Афоне в лидеры вырвались Leon Beach Hotel, Azanta, «Сулемар», а в Пицунде – «Семь гор» и Garuda Boutique Hotel.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 10 марта 2025 17:42

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