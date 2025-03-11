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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ОРГАНИЗАТОР РАНЕЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО НАРКОКАНАЛА «ЧЕРЕП»

Новости Вторник, 11 марта 2025 14:27
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ЗАДЕРЖАН ОРГАНИЗАТОР РАНЕЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО НАРКОКАНАЛА «ЧЕРЕП»

Сухум. 11 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Согласно материалам уголовного дела Садовский Евгений Владимирович 1983 года рождения, находясь на территории Российской Федерации, создал устойчивую организованную группу с целью совершения на территории Республики Абхазия незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Сотрудниками УКОН МВД Абхазии в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято порядка 443,5 граммов наркотических средств – это метадон, мефедрон, кокаин и каннабис. К уголовной ответственности привлечены соучастники преступной группы – двое граждан Российской Федерации и житель Очамчырского района.

Также установлено, что организатором поставок наркотических средств в Абхазию по наркоканалу «Череп» является гражданин Российской Федерации Евгений Садовский, скрывающийся в Краснодаре.

Розыскные мероприятия по задержанию последнего провели сотрудники 4-го отдела УНК Главного управления МВД России по Краснодарскому краю в рамках Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия «О взаимной правовой помощи по уголовным делам».

Тем самым удалось привлечь всех участников данной преступной группы – от курьера, закладчика, а также непосредственно организатора наркоканала.

«Я считаю, что это большое достижение в совместной работе и новый уровень взаимодействия, который мы собираемся наращивать чтобы привлечь к уголовной ответственности организаторов преступных группировок, находящихся за пределами Абхазии», – отметил начальник УКОН МВД Абхазии Астамур Пачалия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 11 марта 2025 14:35

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