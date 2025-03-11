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Абхазия Информ

СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ВС

Новости Вторник, 11 марта 2025 14:51
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СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ВС

Сухум. 11 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Министром обороны Республики Абхазия, генерал-полковником Владимиром Ануа предъявлены повышенные требования к подготовке штабов и войск. Под руководством начальника Генерального штаба 11 марта начался второй этап совместной штабной тренировки по управлению Вооруженными силами.

Генеральный штаб, в экстренном порядке, приступил к развертыванию в сложных условиях оперативной обстановки системы управления Вооруженными силами Абхазии в незнакомых районах. Войска обозначения приведены в высшие степени боевой готовности и приступили к выполнению боевых задач по предназначению на всех полигонах, а также незнакомых участках местности.

Главной целью проводимого мероприятия оперативной подготовки является повышение готовности органов управления к решению внезапно возникающих задач в любых условиях обстановки, согласованной работе управлений, отделов и служб Министерства обороны и Генерального штаба на всех этапах подготовки и ведения боевых действий. Особое внимание уделяется решению задач управления войсками, информационному обеспечению боевой деятельности войск (сил).

На втором этапе СШТ принимают участие оперативные группы, а также войска взаимодействующих силовых структур.

Совместная штабная тренировка стала очередным этапом подготовки должностных лиц органов управления, совершенствования их профессиональных навыков в ходе отработки вопросов планирования применения войск по предназначению.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 11 марта 2025 15:07

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