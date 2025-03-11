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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 100 ДЕТЕЙ ИЗ АБХАЗИИ ПОЕДУТ В АРТЕК

Новости Вторник, 11 марта 2025 17:55
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БОЛЕЕ 100 ДЕТЕЙ ИЗ АБХАЗИИ ПОЕДУТ В АРТЕК

Сухум. 11 марта 2025. Абхазия-Информ. Уже завтра более 100 детей отправятся на отдых в российский лагерь Артек на побережье Чёрного моря – Абхазия присоединяется к российскому проекту «Лига вожатых». Договоренность об этом была достигнута на встрече с руководителем Росдетцентра Александром Кудряшовым.

Сегодня состоялась встреча с делегацией школьников, которые 12 марта отправятся в Международный детский центр «Артек». Благодаря поддержке Минпросвещения России, квоты на поездки увеличены, и теперь более 100 лучших школьников республики – активисты, победители олимпиад и спортсмены – смогут стать частью этого уникального образовательного проекта.

И.о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия отметил, что это историческое событие для республики: «Впервые мы отправляем в «Артек» такую большую команду – это большая победа для Абхазии. Благодарю Минпросвещения России, руководство «Артека» и всех, кто помогает нашим детям развиваться. Мы уже прорабатываем эту возможность с международным детским центром Артек для того, чтобы сформировать кадровый резерв вожатых. Первая группа студентов и желающих стать наставниками для детей в детских лагерях, совсем скоро отправится в Артек», – сообщил Габлия.

Вожатых для Абхазии будут готовить не только в «Артеке», но и в других центрах, добавил он.

Директор «Российского детско-юношеского центра» Александр Кудряшов подчеркнул, что дети отправляются в лагерь в юбилейный год – «Артеку» исполняется 100 лет:

«Это страна детства, где вы не только найдете новых друзей, но и получите ценные знания и навыки. У нас много совместных проектов, и, если кому-то нужен наставник или помощь в развитии – мы обязательно поддержим», – сказал он.

После официальной части родители школьников смогли задать вопросы спикерам.

Для абхазских школьников поездка в «Артек» – это новые перспективы, уникальные образовательные программы и возможность раскрыть свой потенциал на международном уровне.

Напомним, что для детей Абхазии квота в Артеке была увеличена в три раза. Лагерь находится в Крыму, помимо отдыха дети занимаются творчеством и спортом, проходят образовательные программы, ездят на экскурсии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 11 марта 2025 18:35

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