НЕМЕЦКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАССКАЗАЛИ ОБ АБХАЗИИ

Сухум. 11 марта 2025. Абхазия-Информ . В историческом голландском квартале в центре Потсдама, в ресторане «Zum Fliegenden Holländer», состоялась презентация Республики Абхазия, собравшая представителей бизнес-сообщества Германии. Организатором мероприятия выступил член правления международной неполитической и нерелигиозной организации «Old Tablers Potsdam» г-н Йорг Баут, который и предоставил площадку для обсуждения экономических возможностей Абхазии.

В мероприятии приняли участие представитель Торгово-промышленной палаты Абхазии в Германии Вольфганг Матцке и полномочный представитель МИД РА в Германии Хибла Амичба.

В ходе своего выступления Вольфганг Матцке подробно рассказал о культурном наследии и ключевых исторических моментах Абхазии, начиная с раннехристианского периода до современности. Основное внимание на презентации было уделено экономическому потенциалу республики и возможностям для инвестиций. Затем представитель палаты ответил на интересовавшие гостей вопросы.

Хибла Амичба также сделала акцент на текущей экономической ситуации в Абхазии и абхазо-российских отношениях.

В рамках презентации были представлены подготовленные Торгово-промышленной палаты буклеты и фильм об Абхазии на английском языке, каталог монет и банкнот Банка Абхазии, книги о творчестве известных абхазских художников Валерия Гамгия и Нугзара Логуа, разнообразные образцы абхазской алкогольной продукции обществ с ограниченной ответственностью «Вина и воды Абхазии», «Дурипшская винодельня», «Шато Абхаз», аджика «Абхазпродукта» и индивидуального предпринимателя Гунды Харазия, а также пастилу ИП Ираклия Буава.

Участники презентации смогли не только погрузиться в атмосферу абхазской культуры и природных красот нашей республики, узнать о ее экономической составляющей, но и попробовать национальные вина и другую гастрономическую продукцию.

По мнению ТПП, это мероприятие стало еще одним шагом к укреплению экономических связей и культурного обмена между Абхазией и Германией, открывая новые горизонты для совместного сотрудничества.